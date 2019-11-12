Суд Ростова-на-Дону приговорил врача-нарколога к 4 годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков

Суд Ростова-на-Дону приговорил врача-нарколога Николая Каклюгина к 4 годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков. Ранее прокуратура просила о наказании в виде 10 лет заключения. Сам врач обвинения отвергает и называет дело политически мотивированным. Защита намерена обжаловать приговор.

Каклюгина задержали в Ростове-на-Дону в октябре прошлого года. Полиция сообщила, что в его куртке нашли более 10 граммов спайса. При этом его отпечатков пальцев на пакете не обнаружено. В октябре бывший полковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная призналась, что ее коллеги сфабриковали это дело о сбыте наркотиков, подбросив запрещенные вещества. Во время заключения в СИЗО Каклюгин трижды объявлял голодовку, требуя, чтобы его дело расследовал центральный аппарат Следственного комитета. Порядка 3-х тысяч человек, в числе которых правозащитники, писатели, журналисты и священники, подписали петицию с требованием освободить врача.