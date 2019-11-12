ФАС запретила сервису Booking.com требовать паритета цен от российских отелей

Федеральная антимонопольная служба запретила сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com требовать паритета цен от российских отелей. Т.е. условия, по которым номера не могут продаваться дешевле, чем на этом ресурсе, должны быть исключены. Об этом говорится в сообщении ФАС. По мнению ведомства, на практике выполнение этого требования приводит к ограничению конкуренции на рынке. В феврале текущего года с жалобой на Booking.com обратилась в ведомство Игоря Артемьева общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».