Суд назначил компенсацию 700 тысяч рублей фигурантке «макового дела» Зелениной за незаконное уголовное преследование

Тверской суд Москвы назначил компенсацию 700 тысяч рублей фигурантке так называемого «макового дела» Ольге Зелениной в рамках реабилитации за незаконное уголовное преследование. Ее обвиняли в даче заведомо незаконного заключения об отсутствии в изъятом у предпринимателей кондитерском маке наркотического вещества, а также в участии в преступном сообществе. Дело было возбуждено в 2012-м году и расследовалось Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. В декабре прошлого года присяжные оправдали обвиняемых.

Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Зеленина будет обжаловать сегодняшнее решение суда, поскольку считает сумму компенсация за 6,5 лет незаконного преследования неадекватной.