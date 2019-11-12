Обвиняемый в хакерстве россиянин Алексей Бурков экстрадирован из Израиля в США

Уже сегодня он предстанет перед судом, — сообщил РИА «Новости» представитель американского Минюста. В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в Соединенные Штаты. Житель Петербурга был задержан в аэропорту Тель-Авива по запросу США в 2015-м году.

Между тем его выдачи также требовала российская сторона. В российском МИДе выразили сожаление в связи решением Израиля, отметив, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между странами.