Профессор ВШЭ Гусейнов подчеркнул, что его пост о «клоачном» русском языке не был сознательной провокацией

Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов подчеркнул, что его пост о «клоачном» русском языке не был сознательной провокацией. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, конечно, никого не троллил Никакой сознательной провокации не было, это просто странное предположение», — отметил он.

Филолог добавил, что не ожидал, что его запись в Фейсбуке может вызвать широкий отклик читателей. «Я, конечно, ни сном ни духом не думал, что он вызовет вообще какую-то реакцию кого бы то ни было. Наоборот, подумал, что вот люди опять посмеются, напишут, зачем нужны эти газеты. И тогда-то я уже скажу, зачем нужны газеты. Но оказалось, что на газеты было наплевать, всех задело слово «клоачный», — сказал Гусейнов.

Ранее комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике рекомендовала Гасану Гусейнову публично извиниться за пост в Фейсбуке. Речь идет о посте, который профессор опубликовал в конце октября. В нем он пожаловался, что в Москве на прилавках магазинов не найти иноязычной прессы, кроме как на «убогом клоачном» русском языке, на котором сейчас говорит и пишет эта «порядком одичавшая страна».