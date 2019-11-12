Первый замгендиректора «Роскосмоса» сказал, что ему запрещают на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска

Первый замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич сказал, что ему запрещают на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска. Поэтому он цитирует Сталина. Так заместитель Рогозина на конгрессе в Москве ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, почему в своей презентации о задачах отрасли он не упомянул нехватку молодых специалистов, сообщает РИА «Новости». Урличич сказал, что запрет исходит от «некоторых товарищей», каких конкретно, он не уточнил.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин критично высказывался о проектах американской частной космической компании Space X.