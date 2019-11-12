Минюст включил чешскую некоммерческую организацию «Человек в беде» в список нежелательных

Об этом сообщается на сайте ведомства. Причины такого решения не уточняются.

Как говорится на сайте организации, она действует с 1992-го года более чем в 30 странах. «Человек в беде» оказывает гуманитарную помощь по всему миру, помогает бороться с нищетой, занимается поддержкой гражданского общества и защитой прав человека, особенно в странах с тоталитарными режимами. В числе десятков спонсоров и партнеров НКО указаны Всемирный банк и Еврокомиссия. В ноябре 2016-го самопровозглашенная ДНР лишила организацию аккредитации, обвинив ее в систематическом игнорировании требований программы по выдаче гуманитарной помощи жителям Донбасса.