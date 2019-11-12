МВД Дагестана поддержало местных жителей, которые штурмовали филиал «Газпрома»

В видео, опубликованном в Инстаграме ведомства, гнев женщин, возмущенным отсутствием газа, назвали праведным. «Они вправе получить обе вещи – тепло в свои дома в середине ноября и ответ на вопрос, почему его нет», — говорится в заявлении полиции. Стражи порядка осудили сотрудников газовой компании, которые закрылись внутри, когда в зданию пришли люди. Нужен был просто диалог с возмущенным населением, тогда не пришлось бы звонить на 02, — отмечают полицейские.

Ранее стало известно, что около сотни жителей Хасавюртовского района попытались выломать дверь в местном филиале «Газпрома». На видео, опубликованном в интернете, видно, как женщины пытаются протаранить дверь деревянной скамейкой. Работники газовой компании вызвали около сотни силовиков. Несколько человек были задержаны.