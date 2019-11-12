Главным редактором Financial Times впервые станет женщина

Издание возглавит Рула Халаф, которая сейчас занимает должность заместителя главреда. Возглавлявший газету на протяжении 14-ти лет Лайонел Барбер сегодня объявил об отставке. Он сложит полномочия в январе будущего года. О том, что Financial Times ищет ему замену, неофициально сообщалось еще в мае этого года.