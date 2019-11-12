Чемпионат.com удалил упоминания главы «Роснефти» Игоря Сечина в публикации о проблемах футбольного клуба «Торпедо». Как пишет «Медиазона», отредактированная статья есть на сайте издания, копии оригинальной заметки остались в интернете, в том числе в кэше Яндекса. Речь идет о причинах, по которым клубу не разрешают играть на домашнем стадионе имени Эдуарда Стрельцова. В заметке был абзац, в котором это связывали со ссорой владельца «Торпедо» Романа Авдеева и Сечина. В статье отмечалось, что в клубе об этой версии ничего не знают, это информация источника. Именно эта часть статьи и была удалена.