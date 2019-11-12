Минюст включил чешскую некоммерческую организацию «Человек в беде» в список нежелательных на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что это сделано в соответствии с федеральным законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека. Причины такого решения не уточняются.

«Человек в беде» называет своей главной целью оказание помощи в кризисных точках и содействие развитию демократии и прав человека в мире, также при помощи конкретных проектов организация оказывает поддержку диссидентам, независимым журналистам, правозащитникам и представителям демократической оппозиции в более, чем в 40 странах мира.