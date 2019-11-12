Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес прибыл в Мехико. В аэропорту его встретил глава мексиканского МИДа. Вместе с теперь уже бывшим главой государства, которому в Мексике предоставили политическое убежище, прилетели его дочь, бывший вице-президент и министр здравоохранения Боливии. Перед вылетом из Боливии Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться в большей силой и энергией.
2019-11-12T20:30:00+03:00
2019-11-12T20:35:07+03:00
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20:30, 12 ноября 2019
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