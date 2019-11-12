Мосгорсуд обязал Чемпионат.com удалить со своего сайта трансляции Чемпионата России по футболу

Обеспечительные меры приняты 7 ноября по заявлению Матч ТВ. В соответствии с антипиратским законодательством у телеканала есть 15 дней на то, чтобы подать иск к входящему в Рамблер.Груп интернет-ресурсу. В свою очередь, у сайта был один день на то, чтобы удалить спортивный контент. В противном случае оператор связи по требованию Роскомнадзора должны были заблокировать страницы сайта.

В пресс-службе Матч ТВ сообщили РБК, что это первый случай, когда Чемпионат.ком нарушил права телеканала. Поводом для претензий стали более 20 видео с отрывками футбольных матчей Российской премьер-лиги. Телеканал подчеркивает, что не намерен взыскивать с Рамблер.Груп деньги.