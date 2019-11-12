Самолет мексиканских ВВС с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту должен приземлиться в Мехико

Самолет мексиканских ВВС с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту в эти минуты должен приземлиться в Мехико. Ранее власти Эквадора отказали экипажу в возможности пролета над своей территорией и посадке для дозаправки. Об этом сообщил глава МИДа Мексики Марсело Эбрард. По его словам, пришлось лететь над нейтральными водами Тихого океана. Поэтому прилет Моралеса в мексиканскую столицу задержался.

Смена власти в Боливии совершенно законна, бывший президент страны не имел права так долго занимать эту должность. Об этом сказала временная глава страны Жанин Аньес. «Государственный переворот — это когда есть оружие, когда на улицы выходят вооруженные солдаты и силой захватывают власть. А мы показали всему миру мошенничество Эво Морелеса, который хотел в четвертый раз стать президентом, несмотря на принятое нами 21 февраля решение о том, что он не может быть кандидатом. Он вновь участвовал в выборах, и вы видите, чем это обернулось для нашей страны».

Эво Моралес объявил о своей отставке после того, как вооруженные силы отказались его поддерживать на фоне массовых беспорядков.