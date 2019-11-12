Адвокат Дмитрия Ананьева отрицает сообщения о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства

Адвокат бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева отрицает сообщения о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства. От властей Кипра ему никто об этом не сообщал, — сказал РБК Сергей Ковалев. По его словам, о том, что девять россиян были лишены кипрских паспортов, полученных в обмен на инвестиции, Ананьев узнал из прессы.

О том, что у экс-совладельца «Промсвязьбанка», находящегося в международном розыске, власти Кипра решили отобрать «золотой» паспорт, ранее сегодня сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении Ананьева и работавшего с ним юриста.