Владимир Путин отказался освободить осужденную по обвинению в контрабанде наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар. Президент не хочет делать подарок премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, поскольку тот находится в политически подвешенном состоянии, — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. Они отмечают, что Путин сам решит судьбу израильтянки, когда в ее стране закончится политический кризис. За несколько дней до парламентских выборов в Израиле Нетаньяху встречался с Путиным и просил освободить Иссахар, но российский лидер отказался.

Гражданку Израиля задержали в апреле в «Шереметьево», когда она летела транзитом из Дели в Тель-Авив. В ее багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. В октябре Химкинский суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.