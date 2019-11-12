Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова. Обращение на имя президента Владимира Путина подписали глава фракции «Яблоко» Максим Круглов и депутат от КПРФ Елена Шувалова. По словам Круглова, в случае подтверждения этих сведений они требуют отставки Попова. В интервью «Новой газете» депутаты отметили, что выступают не от лица фракций, а индивидуально.
2019-11-12T20:00:00+03:00
2019-11-12T20:04:55+03:00
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20:00, 12 ноября 2019
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