Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова. Обращение на имя президента Владимира Путина подписали глава фракции «Яблоко» Максим Круглов и депутат от КПРФ Елена Шувалова. По словам Круглова, в случае подтверждения этих сведений они требуют отставки Попова. В интервью «Новой газете» депутаты отметили, что выступают не от лица фракций, а индивидуально.