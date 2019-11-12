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19:31, 12 ноября 2019

Уровень воды в Венеции приблизился к критической отметке

В связи с традиционным феноменом «высокой воды» максимальный уровень моря достиг 127 см, что привело к подтоплению многих зон города, сообщает муниципалитет итальянского города. Так, площадь Святого Марка оказалась подтоплена на 70 см, вода затопила и вход в одноименный собор. По оценкам специалистов, такой высокий уровень воды способен навредить архитектурно-историческому наследию города, однако эффективных способов защиты от него не существует.



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