В Москве беспилотник Яндекса попал в ДТП. Авария произошла по вине водителя, который находился за рулем. Его временно отстранили от участия в тестировании, — сообщил РБК представитель компании. По его словам, автомобиль застрахован на сумму до 10 миллионов рублей. К 2022-му году Яндекс планирует вывести на дороги общего пользования около тысячи беспилотных автомобилей.
2019-11-12T19:30:00+03:00
2019-11-12T19:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 12 ноября 2019
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