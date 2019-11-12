В Москве беспилотник Яндекса попал в ДТП. Авария произошла по вине водителя, который находился за рулем. Его временно отстранили от участия в тестировании, — сообщил РБК представитель компании. По его словам, автомобиль застрахован на сумму до 10 миллионов рублей. К 2022-му году Яндекс планирует вывести на дороги общего пользования около тысячи беспилотных автомобилей.