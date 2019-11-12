Один из задержанных по делу об угрозах в адрес судьи Мосгорсуда признал вину. Ранее судимому Алексею Вересову 1973-го года рождения предъявлено обвинение, — сообщили в Следственном комитете. О задержании двух человек по подозрению в призывах к экстремизму и угрозе убийством судьи стало известно накануне. Имя судьи, которой поступали угрозы, не называется.
2019-11-12T19:30:00+03:00
2019-11-12T19:34:21+03:00
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19:30, 12 ноября 2019
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