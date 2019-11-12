Один из задержанных по делу об угрозах в адрес судьи Мосгорсуда признал вину. Ранее судимому Алексею Вересову 1973-го года рождения предъявлено обвинение, — сообщили в Следственном комитете. О задержании двух человек по подозрению в призывах к экстремизму и угрозе убийством судьи стало известно накануне. Имя судьи, которой поступали угрозы, не называется.