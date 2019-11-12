В Дагестане недовольные плохим отоплением попытались выломать дверь в здании местного отделения «Газпрома». Жительниц двух сёл Хасавюртовского района задержали и отправили в райотдел. На них составили протоколы об административном правонарушении, после чего отпустили. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Число недовольных, а также о каком нарушении идет речь, там не уточнили. Представитель «Газпром межрегионгаза» от комментариев отказался.