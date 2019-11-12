В Дагестане недовольные плохим отоплением попытались выломать дверь в здании местного отделения «Газпрома». Жительниц двух сёл Хасавюртовского района задержали и отправили в райотдел. На них составили протоколы об административном правонарушении, после чего отпустили. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Число недовольных, а также о каком нарушении идет речь, там не уточнили. Представитель «Газпром межрегионгаза» от комментариев отказался.
2019-11-12T19:30:00+03:00
2019-11-12T19:33:32+03:00
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19:30, 12 ноября 2019
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