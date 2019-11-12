В Екатеринбурге вызвали на допрос по делу о массовых беспорядках владельца чебуречной «Время Ч» Антона Чурбанова. Он связывает это с тем, что во время протестов против строительства храма в сквере «угощал замерзших и голодных людей чебурекам». На своей странице в Фейсбуке предприниматель рассказал, что о вызове на допрос узнал от своей матери. Его номер телефона следователи найти не смогли. Позже следователь предложил бизнесмену явиться в ближайшую пятницу. При этом Чурбанов не собирается никуда идти, если не получит официальной повестки. Пока он ищет себе адвоката.
2019-11-12T19:03:00+03:00
2019-11-12T19:11:20+03:00
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19:03, 12 ноября 2019
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