Путин, по некоторым данным, отказался освобождать израильтянку по политическим мотивам

Президент России Владимир Путин, по некоторым данным, отказался освобождать осужденную по делу о контрабанде израильтянку, чтобы не делать «подарок» премьер-министру Беньямину Нетаньяху.

Согласие Владимира Путина отпустить задержанную в России израильтянку могло помочь Беньямину Нетаньяху подстегнуть рост рейтинга в преддверии сентябрьских выборов, но поездка в Сочи, где премьер-министр Израиля просил российского президента освободить Нааму Иссахар ни к чему не привела. Спустя месяц израильтянку приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением этой темы в Кремле, пишет, что Путин намерен самостоятельно решить дальнейшую судьбу девушки, но только после того, как Израиль выйдет из политического тупика. Делать «подарок», Нетаньяху, который находится в подвешенном положении, Путин не собирается. Он хочет сохранить этот козырь. 25-летнюю Иссахар задержали, когда она возвращалась в Тель-Авив из Индии с пересадкой в Москве, в ее багаже нашли почти 10 граммов гашиша.

После вынесения приговора стало известно, что российские власти предлагали Израилю обменять девушку на арестованного по запросу США хакера Алексея Буркова, но получили отказ. Сегодня ночью Буркова, подозреваемого в причастности к преступлениям в сфере банковской безопасности, экстрагировали в США.