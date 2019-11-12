ФАС обязала Booking.com отказаться от требований «гарантии лучшей цены»

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение о нарушении законодательства сервису по бронированию отелей Booking.com и предписала исключить ряд требований к российским партнерам. Об этом сообщают РИА Новости. В частности, ФАС усмотрел нарушение в навязывании гостиницам и отелям паритета цен и номеров. Согласно этим условиям, цена на размещение на любом другом ресурсе бронирования или у турагентств не должна быть ниже, чем на Booking. По мнению ФАС, такое положение дел приводит к устранению конкуренции на рынке.
2019-11-12T18:53:00+03:00
2019-11-12T18:54:35+03:00
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18:53, 12 ноября 2019
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