ФАС обязала Booking.com отказаться от требований «гарантии лучшей цены»

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение о нарушении законодательства сервису по бронированию отелей Booking.com и предписала исключить ряд требований к российским партнерам. Об этом сообщают РИА Новости. В частности, ФАС усмотрел нарушение в навязывании гостиницам и отелям паритета цен и номеров. Согласно этим условиям, цена на размещение на любом другом ресурсе бронирования или у турагентств не должна быть ниже, чем на Booking. По мнению ФАС, такое положение дел приводит к устранению конкуренции на рынке.