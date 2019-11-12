Четверо палестинцев погибли, 25 ранены в результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило палестинское информагентство Маан. Как передает телеканал «Аль Джазира», в последние часы израильская авиация наносит новые удары по позициям радикалов в центре Газа и городе Бейт-Ханун на севере сектора. Палестинские группировки и армия Израиля в течение дня обмениваются ударами после того, как в результате бомбардировки в секторе Газа на рассвете был убит командир вооруженного крыла исламского джихада, 42-летний Баха Абу аль-Ата. Вместе с ним погибли его супруга и еще пять человек.
2019-11-12T18:31:00+03:00
2019-11-12T18:42:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2536197-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3182045.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 12 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…