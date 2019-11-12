Четверо палестинцев погибли, 25 ранены в результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило палестинское информагентство Маан. Как передает телеканал «Аль Джазира», в последние часы израильская авиация наносит новые удары по позициям радикалов в центре Газа и городе Бейт-Ханун на севере сектора. Палестинские группировки и армия Израиля в течение дня обмениваются ударами после того, как в результате бомбардировки в секторе Газа на рассвете был убит командир вооруженного крыла исламского джихада, 42-летний Баха Абу аль-Ата. Вместе с ним погибли его супруга и еще пять человек.