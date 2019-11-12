Бывший совладелец Промсвязьбанка Ананьев попал в список 9 россиян, которых власти Кипра решили лишить гражданства

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев попал в список девяти россиян, которых власти Кипра решили лишить гражданства. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста. В начале ноября власти Кипра объявили, что лишат паспортов киприотов, получивших их благодаря инвестициям в страну, если найдут какие-либо нарушения.

В России Дмитрия Ананьева и его брата Алексея обвиняют в растрате вверенного им имущества банка на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Они объявлены в международный розыск.