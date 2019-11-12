Федерация фигурного катания РФ предложила включить четверные прыжки в короткую программу фигуристок

Первой же, кому удалось на официальных стартах успешно исполнить четверной прыжок, стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся в Москве под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. Случилось это на последнем Чемпионате мира в японской Сайтаме. Из российских фигуристок этим элементом владеют сразу две спортсменки: лидеры мировой серии Гран-При Александра Трусова и Анна Щербакова. Однако, согласно нынешним правилам, прыжки в 4 оборота в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.

Как заявил сегодня Президент Федерации фигурного катания на коньках страны Александр Горшков, Россия уже направила в технический комитет ISU предложение включить четверной прыжок и в короткую программу. Изменение правил в фигурном катании входит в компетенцию конгресса Международного Союза конькобежцев.

Ближайшее заседание Конгресса пройдет в Таиланде летом будущего года.