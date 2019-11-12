«Гринпис» предлагает Минприроды запретить в стране одноразовый пластик

Соответствующее обращение было направлено главе ведомства Дмитрию Кобылкину, который ранее высказывался в поддержку этой идеи.

«Одноразовый пластик — оружие массового поражения». Пакеты-майки, фасовочные пакеты, одноразовые контейнеры, пластиковые стаканчики, крышки для напитков, столовые приборы, ватные палочки, влажныесалфетки, трубочки, палочки для воздушных шаров – производство, реализацию и использование всех этих предметов предлагает запретить «Гринпис». В обращении организации подчеркивается, что необходимо принять срочные меры по сокращению загрязнения территории России одноразовыми товарами, иначе использование пластмассовых изделий за следующие 10 лет может вырасти в три раза. Как появилось обращение, «Эху» рассказал руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев.

Экологи предлагают развивать системы многократного использования. Например, ввести систему залоговой стоимости – то есть закладывать в цену продукта депозит, который будут возвращать покупателю, сдающему пустую тару. Сбор упаковки должны будут организовать производители и импортеры, в противном случае им придется платить повышенный экологический сбор.

Еще одно предложение «Гринпис» – ввести 100% норматив утилизации на сигаретные фильтры. Курильщикам это не понравится, поскольку мера приведет к очередному повышению стоимости табачной продукции, отметил глава движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

Между тем глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, на имя которого и отправлено обращение «Гринпис», а также в Минпромторге ранее заявляли о поддержке идеи поэтапного сокращения использования пластика в упаковке.

Этой весной в Евросоюзе ввели запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика. Он начнет действовать с 2021 года.