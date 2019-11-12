ВВС Израиля и боевики сектора Газа сегодня в течение дня обмениваются ударами

Армия обороны Израиля атакуют цели палестинцев в ответ на обстрел со стороны группировки «Исламский Джихад». Утверждается, что из сектора Газа было выпущено более 70 ракет. В израильском городе Сдерот удар спровоцировал пожар на складе. Местные жители утверждают, что для них важнее всего безопасность.

В некоторых городах, в частности, в Тель-Авиве закрыты школы. В результате удара в секторе Газа, тем временем, был убит один из командиров «Исламского Джихада» и его жена. Утверждается также, что не менее 18 человек получили ранения. На этом фоне Россия заявила, что обеспокоена обстановкой на Ближнем Востоке. ЕС призвал к сдержанности обе стороны.

Евросоюз требует теперь маркировать продукцию, изготовленную в израильских поселениях на оккупированных палестинских и сирийских землях. Об этом рассказала пресс-секретарь ЕС Мина Андреева.

К таким территориям относится, в том числе, сектор Газа, западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим.