Путин, по некоторым данным, поддержал инициативу о признании памятной датой в РФ окончание Стояния на реке Угра

Владимир Путин, по некоторым данным, поддержал инициативу о признании памятной датой в России победное окончание Стояния на реке Угра. По крайней мере, так утверждает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По его словам, в ближайшее время дату 11 ноября будет отмечать вся страна.

В Кремле пока не подтвердили, что Владимир Путин поддержал инициативу. Власти Татарстана всегда выступали против установления этой памятной даты. Об этом, в частности, говорила представитель главы республики Лилия Галимова.

По мнению ученых в Татарстане, празднование Окончания стояния на Угре будет восприниматься в обществе как противостояние русских и татар.