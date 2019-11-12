Первый президент Казахстана Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он считает, что президенты России и Украины могли бы договориться об урегулировании конфликта в Донбассе. Как передает Reuters, в Киеве с этой идеей согласились. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос уклончиво.

Песков заметил, что для проведения полноценной встречи глав государств необходимо, чтобы каждая сторона выполняла прежние обязательства.

Украинский политолог Вадим Карасев не верит в то, что встреча Путина и Зеленского в Казахстане может состояться.

Между тем первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков верит в то, что встреча может состояться.

Возможность личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждается с момента избрания последнего президентом Украины.