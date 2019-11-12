На Украине против российского телеведущего Владимира Соловьёва возбудили два уголовных дела

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он ранее просил службу безопасности страны расследовать высказывания в эфире Соловьёва об Украине.

Дела завели сразу по нескольким частям статьи уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Телеведущему Владимиру Соловьёву грозит лишение свободы на срок до 15 лет и даже пожизненное заключение с конфискацией имущества, пишет интернет-издание Znak.com. Такое наказание предусмотрено за неоднократные и публичные посягательства на территориальную целостность страны, при этом призывы сопровождаются разжиганием национальной или религиозной вражды, что может привести к гибели людей или другим тяжким последствиям.

В Фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал ответ СБУ на свой запрос по поводу привлечения к ответственности российского телеведущего. Из него следует, что расследование идёт одновременно в Мариуполе и Северодонецке. Депутат назвал ведущего цитата «грязным рупором Кремля» и предположил, что рано или поздно он ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, а также окажется в европейских санкционных списках. Соловьёв, как отметил Гончаренко, едва ли не ежедневно говорит об этом в эфире российского телевидения и интервью интернет-СМИ. Реакция ведущего передач на канале «Россия-1» не заставила себя ждать. Соловьёв сравнил себя с легендарным советским диктором Левитаном, которого ненавидел Гитлер. «Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?» — вопрошает Соловьёв. В Телеграм-канале он также высказал мнение, что ещё «наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея и борца с нацизмом».

В России скандальные высказывания Соловьёва тоже не раз вызывали негативную реакцию. Так весной адвокат из Екатеринбурга обратился в Генпрокуратуру из-за высказываний журналиста о бесах по поводу противников храма. Недавно ведущий оказался в центре очередного скандала после того как грубо оскорбил позвонившего в радиоэфир слушателя из Татарстана.