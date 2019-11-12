Суд в Петербурге отказался исключать из дела декларацию о зарубежных активах бизнесмена Валерия Израйлита

Суд в Санкт-Петербурге отказался исключать из дела декларацию о зарубежных активах бизнесмена Валерия Израйлита. Как сообщила ТАСС адвокат Виктория Бурковская, суд сослался на то, что гособвинитель не стал оглашать доказательства.

Материалы добровольной декларации стали основой для обвинения в хищениях совладельца компании «Усть-Луга». Накануне Владимир Путин обратил внимания правительства на то, что нужно правильно использовать закон об амнистии капиталов.

Напомним, Верховный суд в конце октября дал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, полученные в рамках амнистии капитала, как доказательство по уголовным делам.