КС определил, что у судов может быть право изымать имущество не только у коррупционеров, но и у их родственников

Конституционный суд определил, что у судов может быть право изымать имущество не только у коррупционеров, но и у их родственников и знакомых. Такой вывод сделали многие СМИ из отказа КС рассматривать жалобы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников. У них ранее было изъято имущество на 9 миллиардов рублей.

Речь идет о законе, в котором говорится о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам. Как пишет газета «Ведомости», Захарченко и его родственники пытались оспорить норму, поскольку она, по их мнению, позволяет судам по своему усмотрению изымать любое имущество даже у тех лиц, которые в законе не прописаны. Однако Конституционный суд, как следует из его определения, подобные жалобы даже не принял к рассмотрению. Он пояснил это тем, что у экс-полковника Захарченко и его близких были конституционные возможности доказать в суде законность доходов, на которые было приобретено изъятое имущество. Поэтому, как говорится в отказном определении КС, закон не предполагает произвольного обращения имущества в доход государства. Кроме того, согласно документу, суд ранее выявил доказательства того, что Захарченко и его близкие не могли приобрести имущество стоимостью 9 млрд рублей на собственные законные доходы. Соответствующее определение Конституционный суд признал окончательным. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко, комментируя этот документ, выразил мнение, что таким образом КС фактически признал право обращать в доход государства имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения. Причем, убежден юрист, согласно судебной практике доказать это можно только с помощью справки из налоговой в форме 2-НДФЛ.

Дмитрий Захарченко ранее был осужден на 13 лет колонии по обвинению во взяточничестве. Мосгорсуд в октябре сократил этот срок до 12,5 лет.

Жалобы Захарченко и его родственников могли не принять в Конституционном суде из-за того, что они могли быть недостаточно квалифицированно составлены. Такое мнение в эфире «Эха» высказала юрист Елена Лукьянова.

Подтверждение Конституционным судом законности изъятия имущества у родственников коррупционеров «расширяет правовые возможности». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Это расширяет правовые возможности для изъятия незаконного обогащения, и сегодня эта практика постепенно создается», — сказал он. Конституционный суд подтвердил право лишать имущества родных и друзей коррупционеров. Норму, закрепленную законом, оспаривали представители бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пойманного на многомиллионной взятке. В Конституционном суде разъяснили, что избежать изъятия имущества можно в случае, если собственники смогут подтвердить законность нажитого.

Доходы близких родственников коррупционеров действительно следует проверять, а также в определенных случаях изымать, но это не должно касаться друзей и знакомых, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко. По мнению Алексашенко, при желании с коррупционером можно связать любого случайного человека.