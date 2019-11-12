В работе стримингового сервиса Disney+ произошел сбой сразу после запуска

Ресурс Downdetector зафиксировал почти 7,5 тысяч жалоб. Пользователи сообщают о невозможности авторизоваться и о перебоях в трансляции. В основном проблемы наблюдаются на восточном побережье США. Сам сервис о сбоях не сообщает. Последний пост в соцсетях Disney+ посвящен началу работы.

Сервис был запущен сегодня в 14 часов по московскому времени. Он доступен только в США, Канаде и Нидерландах. Для просмотра онлайн будут выложены несколько эпизодов «Звездных войн», полнометражные мультфильмы, в том числе студии Pixar. Подписка обойдется в 7 долларов в месяц.