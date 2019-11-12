Сбербанк не планирует банкротить авиакомпанию Utair. Крупнейший кредитор согласовал план реструктуризации ее задолженности, — сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф. РБК напоминает, что долг Utair перед Сбербанком составляет почти 17,5 миллиардов рублей. На заявлении Грефа акции авиакомпании на московской биржи подскочили почти на 12,5%.