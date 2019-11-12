Военный суд Ростова-на-Дону приговорил 6 фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» к колонии строгого режима

Военный суд Ростова-на-Дону приговорил шестерых фигурантов дела запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» к колонии строгого режима на сроки от 7 до 19 лет. По данным «ОВД инфо», двух фигурантов, получивших самые большие сроки, обвинили в организации деятельности террористической организации. Остальных признали виновными в участии в ней. Прокурор просил для них в общей сложности почти 100 лет лишения свободы. Всех подозреваемых задержали весной 2016-го года в Ялте. Свою вину они не признали.
2019-11-12T17:30:00+03:00
2019-11-12T17:33:31+03:00
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17:30, 12 ноября 2019
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