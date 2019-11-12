«Гринпис» России подал официальное обращение в Минприроды с просьбой запретить в стране одноразовый пластик. Как рассказал «Эху» руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев, в обращении также затрагивается и вопрос о переработке окурков. Киселев пояснил, что Гринпис предлагает возобновить сдачу тары за вознаграждение. Что касается окурков, стоимость переработки предлагается полностью возложить на компанию-производителя