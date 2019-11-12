Контракты на охрану Мосгордумы получила фирма, связанная с ее спикером Алексеем Шапошниковым

Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на данные база «СПАРК-Интерфакс». Из нее следует, что компания «Альфа-М», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Никонову, заключила двухлетний контракт стоимостью 42 миллиона рублей в 2017 году. Ранее он был совладельцем региональной общественной организации «Ассоциация полиграфологов», совладельцем которой был и Шапошников. Кроме того, ЧОП зарегистрировано по тому же адресу, что и компания «Ваш консалтинг», которая находится в доверительном управлении отца председателя Мосгордумы. Владеет же компанией сам Алексей Шапошников. Аналогичный контракт стоимостью 32,5 миллиона рублей «Альфа-М» получила и годом ранее.