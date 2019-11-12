Контракты на охрану Мосгордумы получила фирма, связанная с ее спикером Алексеем Шапошниковым

Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на данные база «СПАРК-Интерфакс». Из нее следует, что компания «Альфа-М», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Никонову, заключила двухлетний контракт стоимостью 42 миллиона рублей в 2017 году. Ранее он был совладельцем региональной общественной организации «Ассоциация полиграфологов», совладельцем которой был и Шапошников. Кроме того, ЧОП зарегистрировано по тому же адресу, что и компания «Ваш консалтинг», которая находится в доверительном управлении отца председателя Мосгордумы. Владеет же компанией сам Алексей Шапошников. Аналогичный контракт стоимостью 32,5 миллиона рублей «Альфа-М» получила и годом ранее.
2019-11-12T17:04:00+03:00
2019-11-12T17:11:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2536147-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:04, 12 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…