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17:00, 12 ноября 2019

Суд в Петербурге не стал исключать спецдекларацию из доказательств по делу бизнесмена Валерия Израйлита

Суд в Санкт-Петербурге вопреки разъяснению Верховного суда не стал исключать спецдекларацию из доказательств по делу бизнесмена Валерия Израйлита. Не преследовать предпринимателей из-за этих документов требовал и президент Путин, но районный суд это проигнорировал.

Смольнинский суд Петербурга во второй раз отказался удовлетворить ходатайство защиты бизнесмена. Она просила исключить из материалов дела спецдекларацию об амнистии капитала. Её Валерий Израйлит подавал в налоговые органы, в итоге ФСБ возбудила из-за бумаги уголовное дело.

Совладельца компании «Усть-Луга» обвинили в выводе средств за границу при строительстве нефтебазы в порту Ленинградской области. Следствие оценило ущерб в 3,5 миллиарда рублей. Районный суд Петербурга в сентябре уже отклонял ходатайство адвокатов бизнесмена, тогда они обратились в Верховный. Он недавно подтвердил полный запрет использовать добровольно поданные декларации как доказательств по уголовному делу. За декларации по закону об амнистии капиталов нельзя преследовать бизнесменов, об этом вчера напомнил президент Путин на совещании с правительством. Но похоже районный суд в Петербурге к этим словам, а также разъяснению Верховного суда не стал прислушиваться. Израйлит остаётся под стражей уже почти 3 года, вину он не признаёт.

В России сейчас проходит третий этап амнистии капитала, который продлится до конца зимы. Её участникам обещают предоставить гарантию от уголовного и административного преследования за нарушения, совершенные до начала этого года.



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