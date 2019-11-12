«Гринпис» призвал Минприроды принять срочные меры по сокращению загрязнения окружающей среды одноразовой упаковкой

«Гринпис» призвал министерство природных ресурсов принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения окружающей среды одноразовыми товарами и упаковкой. В частности, предлагается запретить одноразовые пакеты, влажные салфетки, трубочки для напитков, а также палочки для воздушных шаров и конфет. Об этом говорится в открытом письме экологов главе ведомства Дмитрию Кобылкину. Для использования многоразовых товаров, тары и упаковки «Гринпис» предлагает применять меры экономического стимулирования, изменив соответствующим образом законодательство.