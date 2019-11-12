После заседания в Тверском суде по фигуранту «московского дела» Чирцову полиция задержала активистку Людмилу Сукову

После заседания в Тверском суде по фигуранту «московского дела» Никите Чирцову полиция задержала активистку Людмилу Сукову. Когда она шла из суда, полицейские догнали ее и попросили предъявить документы. Девушка не стала этого делать, после чего ее посадили в полицейский автомобиль и увезли. Как передает «Медиазона», причиной для задержания стало то, что активистку заподозрили в участии в акции 8 ноября, когда на Большом Москворецком мосту вывесили баннер «Стоп ГУЛАГ» в поддержку политзаключенных.
2019-11-12T16:31:00+03:00
2019-11-12T16:38:18+03:00
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16:31, 12 ноября 2019
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