После заседания в Тверском суде по фигуранту «московского дела» Чирцову полиция задержала активистку Людмилу Сукову

После заседания в Тверском суде по фигуранту «московского дела» Никите Чирцову полиция задержала активистку Людмилу Сукову. Когда она шла из суда, полицейские догнали ее и попросили предъявить документы. Девушка не стала этого делать, после чего ее посадили в полицейский автомобиль и увезли. Как передает «Медиазона», причиной для задержания стало то, что активистку заподозрили в участии в акции 8 ноября, когда на Большом Москворецком мосту вывесили баннер «Стоп ГУЛАГ» в поддержку политзаключенных.