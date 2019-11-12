Прокуратура Москвы отказалась обжаловать приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову

В ведомстве считают, что он вынесен законно: суд исследовал все доказательства «всесторонне, полно и объективно». Об этом, как передает «Дождь», говорится в ответе Генпрокуратуры гендиректору телеканала Наталье Синдеевой, главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и главе редакционного совета «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

В конце сентября руководители СМИ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой обжаловать приговор Котову. Его осудили на четыре года лишения свободы за неоднократные нарушения на митингах.