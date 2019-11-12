Суд Петербурга отказался исключать спецдекларацию из числа доказательств по делу бизнесмена Валерия Израйлита

Совладельца компании «Усть-Луга» обвиняют в мошенничестве и незаконном выводе денежных средств за границу. Как сказала адвокат Виктория Бурковская, суд поддержал позицию прокуратуры об отсутствии оснований для удовлетворения требования защиты бизнесмена. Таким образом было проигнорировано разъяснение президиума Верховного суда России от 30 октября, согласно которым установлен абсолютный запрет на использование сведений из налоговых деклараций, поданных по закону об амнистии капитала. Накануне президент Владимир Путин поручил правительству следить за соблюдением этого запрета.