Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до желтого в Москве

Это связано с туманом. Он ожидается ближе к вечеру. Сложные метеоусловия сохранятся до утра среды. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что жителей Москвы и области в ближайшие дни ждет аномальное для середины ноября тепло. Первая декада месяца в Москве вошла в топ-10 самых теплых начиная с 1948-го года.