Польша обвинила американскую компанию Netflix в «переписывании истории»

Речь идет о вышедшем документальном сериале «Дьявол по соседству», посвященном бывшему охраннику нацистских лагерей Ивану Демьянюку.

Варшава осталась недовольна тем, что концлагеря в сериале Netflix были показаны на карте с современными границами Польши. На это в Фейсбуке указал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В своем открытом письме директору американской компании Риду Хейстингсу он назвал карту «вводящей в заблуждение». Как считает политик, по ней можно составить впечатление, что Польша несет ответственность за нацистские преступления во время оккупации. Впрочем, Моравецкий, по его признанию, верит, что создатели сериала допустили ошибку непреднамеренно, и призвал Netflix исправить ее, поставив точную карту Европы на момент 1942 года. Сервис уже отреагировал на письмо польского премьер-министра: там сообщили агентству Reuters, что компания знает о его претензиях, и «срочно изучает вопрос».

В январе прошлого года Польша приняла закон об уголовной ответственности за слова о причастности поляков к Холокосту. Там также законодательно запретили словосочетание «польские лагеря смерти». Правда после протестов Израиля закон был отменен.