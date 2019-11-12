Станислав Черчесов хочет уговорить Игоря Акинфеева возобновить выступления за сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов хочет уговорить капитана ЦСКА Игоря Акинфеева возобновить выступления за национальную команду. Как сообщает «БИЗНЕС Online», пока голкипер ответил отказом.

Как отмечает источник, в преддверии заключительных матчей отбора к Чемпионату Европы Черчесов лично звонил Акинфееву , но получил отказ. Впрочем, по словам источника в окружении футболиста, есть шансы, что 33-хлетний голкипер поменяет свое решение.

Ранее Акинфеев неоднократно заявлял, что вряд ли вернется в состав сборной России, желая сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. За национальную команду Игорь провел 111 матчей, завоевав бронзу чемпионата Европы-2008.

В отборочном цикле основным вратарем российской команды является страж ворот столичного «Локомотива» Маринато Гильерме. Однако в последнее время он стал допускать ошибки.

Сейчас национальная команда, которая уже обеспечила себе участие в Евро, ведет подготовку к матчам против сборных Сан-Марино и Бельгии.