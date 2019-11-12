Министр транспорта просит правительство выделить РЖД 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния

Министр транспорта Евгений Дитрих просит правительство выделить РЖД 40 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. По его словам, это необходимо для закупки новых локомотивов. Как отмечает РБК, на эти же средства фонда претендует «Почта России».