Имущество родственников коррупционеров, приобретенное за счет незаконных доходов, могут изымать в пользу государства

Имущество родственников и знакомых коррупционеров, приобретенное за счет незаконных доходов осужденных, может быть изъято в пользу государства по решению судов. Так определил Конституционный суд в ответ на обращение бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников.

Подобная практика применяется в России уже больше двух лет, — напомнил «Эху» зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

В Конституционном суде поясняют, что избежать изъятия имущества можно только в том случае, если собственники смогут подтвердить законность нажитого.