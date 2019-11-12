Участникам ЕГЭ по иностранному языку, который станет обязательным в 2022 году, будет предложено на выбор 5 языков

Участникам Единого госэкзамена по иностранному языку, который станет обязательным в 2022-м году, будет предложено на выбор пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский, — сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, уже разработана демо-версия экзамена, которая состоит из устной и письменной части.