Участникам ЕГЭ по иностранному языку, который станет обязательным в 2022 году, будет предложено на выбор 5 языков

Участникам Единого госэкзамена по иностранному языку, который станет обязательным в 2022-м году, будет предложено на выбор пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский, — сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, уже разработана демо-версия экзамена, которая состоит из устной и письменной части.
2019-11-12T15:31:00+03:00
2019-11-12T15:34:48+03:00
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15:31, 12 ноября 2019
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